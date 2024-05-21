Экс-боец UFC погиб в возрасте 33-х лет

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Джин Эррера погиб в ДТП в возрасте 33-х лет, передает NUR.KZ со ссылкой на портал TMZ Sports.

Спортсмен погиб в субботу, 18 мая. Он попал в аварию на мотоцикле в городе Тамп (штат Флорида, США). По информации источника Эррера столкнулся с задней частью другого автомобиля на "очень высокой скорости".

Врачи констатировали его смерть на месте происшествия. У него остались 16-летний сын и девушка на втором месяце беременности.

Американец начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах в 2011 году, в 2015 подписал контракт с UFC, где провел четыре поединка. Все они завершились поражением.

В последний раз Джин Эррера выходил в октагон промоушена BKFC, где одержал одну победу и потерпел одно поражение. Файтер не выступал с 2022 года.

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