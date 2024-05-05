Игрок сборной Португалии погиб в возрасте 22 лет

Федерация регби Португалии на официальном сайте сообщила о гибели игрока национальной сборной Пьера Фернандеша в дорожно-транспортном происшествии, передает NUR.KZ.

Подробности аварии с участием спортсмена не разглашаются.

"Федерация регби Португалии выражает глубочайшие соболезнования всей семье Пьера и благодарит его за вклад в развитие спорта", — говорится в официальном сообщении.

Фернандеш скончался на 23-м году жизни. Его последней командой была "Вьенна", которая выступает в третьем по силе дивизионе Франции.

В 2021 году Фернандеш в составе сборной Португалии стал серебряным призером чемпионата Европы по регби среди игроков не старше 20 лет.

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