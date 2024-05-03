Двухмиллионным штрафом обернулись итоги матча "Кайрат" – "Актобе"

По итогам матча пятого тура чемпионата Казахстана по футболу между "Кайратом" и "Актобе" обе команды были оштрафованы на сумму свыше 2-х миллионов тенге, сообщает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

Алматинскую команду оштрафовали на 300 МРП по статьям 28, 36 Регламента КФФ по обеспечению безопасности и общественного порядка в соответствии с пунктами 5 и 6 приложения №7 к ДР КФФ, причиной данному наказанию являются "необеспечение достаточным количеством сотрудников пропускной системы со считыванием билетов, которое привело к большим заторам, а также необеспечение свободного прохождения зрителями между секторами трибун".

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 64 ДР КФФ на ФК "Кайрат" был наложен еще один штраф в размере 150 МРП за "неподобающее поведение зрителей, выразившееся в скандировании нецензурных выражений в адрес болельщиков команды соперника и официального лица матча, а также свечении лазером в лицо главного судьи".

"Актобе" подвергся наказанию в виде штрафа на 100 МРП за "неподобающее поведение зрителей, выразившееся в скандировании нецензурных выражений в адрес болельщиков команды соперника" в соответствии с аналогичным пунктом.

Обе команды должны оплатить штраф до 26 мая. В совокупности "Кайрат" и "Актобе" были оштрафованы на 550 МРП, что равняется 2 030 600 тенге.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу "красно-белых".

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