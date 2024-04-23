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"Превратился в дикаря и хотел ударить": на уроженку Казахстана из UFC чуть не напали на улице

Опубликовано:

Боец UFC Ирина Алексеева
Боец UFC Ирина Алексеева: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Девушка-боец смешанных единоборств Ирина Алексеева, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), вступила в конфликт с мужчиной из-за внешнего вида, передает NUR.KZ.

21 апреля Алексеева, которая является уроженкой Атырауской области, ехала на велосипеде со своей подругой, после чего к ним на автомобиле подъехал неизвестный мужчина.

После у них начался конфликт, в ходе которого водитель попытался наехать на них и начал оскорблять спортсменку, в том числе и за ее внешний вид. Об этом стало известно из страницы в Instagram файтерши.

"Изначально хотела все разрулить на словах и доказать его неправоту. Но он разговор не вывез и начал оскорблять. Когда он вышел из машины, было видно, что хочет меня ударить. Но включилась камера у подруги, и он резко шаг сбавил, тон успокоил. Камера выключалась, и он превращался в ужасного дикаря", - отметила спортсменка.

Позже выяснилось, что мужчина оказался гражданином Таджикистана.

"…Хотелось бы, чтобы его наказали и в Таджикистане: он опозорил нацию, зная непростую ситуацию в России, он подставляет хороших людей из своей страны. Нет плохой национальности – есть плохие люди", - цитирует слова Алексеевой "РИА Новости Спорт".

После разгоревшегося скандала мужчину задержали, он принес извинения девушкам.

В источнике также сообщили, что его депортируют из России и назначат административный штраф.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2089916-prevratilsya-v-dikarya-i-hotel-udarit-na-urozhenku-kazahstana-iz-ufc-chut-ne-napali-na-ulitse/

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