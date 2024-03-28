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Экс-главе федерации футбола Испании грозит 2,5 года тюрьмы за скандальный поцелуй с футболисткой

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Луис Рубиалес и футболистка сборной Испании
Луис Рубиалес и футболистка сборной Испании: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Бывшему президенту федерации футбола Испании Луису Рубиалесу грозит тюремное заключение на 2 года и 6 месяцев за скандальный поцелуй с футболисткой после триумфальной победы на женском Чемпионате мира, передает NUR.KZ со ссылкой на Sportbox.ru.

Напомним, что в августе прошлого года женская сборная Испании по футболу впервые в истории завоевала кубок чемпионата мира, обыграв в финале Англию с минимальным счетом 1:0.

Во время церемонии награждения случился скандальный поцелуй Рубиалеса с капитаном команды Дженнифер Эрмосо. После данного инцидента и начала общественных негодований, в сентябре он покинул занимаемую должность.

Сообщается, что испанская прокуратура потребовала наказать экс-главу федерации за "сексуальное насилие и принуждение".

Помимо 2,6 лет лишения свободы сторона обвинения потребовала лишить Рубиалеса права работать в спортивной сфере, запретить приближаться к Эрмосо ближе, чем на 200 метров в течение четырех лет и выплатить спортсменке компенсацию в размере 50 тысяч евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2075043-eks-glave-federatsii-futbola-ispanii-grozit-25-goda-tyurmy-za-skandalnyy-potseluy-s-futbolistkoy/

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