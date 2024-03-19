Федерация хоккея Беларуси отреагировала на смерть бойфренда Арины Соболенко

Белорусская хоккейная федерация выразила соболезнования родным и близким известного хоккеиста и тренера Константина Кольцова, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.
Точные обстоятельства гибели помощника главного тренера хоккейного клуба "Салават Юлаев" (Уфа) Константина Кольцова на данный момент не известны.
«На 43-м году жизни скоропостижно скончался экс-нападающий и тренер сборной Беларуси Константин Кольцов. Федерация хоккея Беларуси выражает глубочайшие соболезнования родным, близким, всем, кто знал и работал с Константином Евгеньевичем», — сказано в сообщении.
Ранее, стало известно, что в Майами (штат Флорида, США) на 43-м году жизни скончался известный хоккеист Константин Кольцов, который состоял в романтических отношениях со второй ракеткой мира Ариной Соболенко.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2070762-federatsiya-hokkeya-belarusi-otreagirovala-na-smert-boyfrenda-ariny-sobolenko/