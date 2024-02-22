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30 лет независимости Казахстана

Спортивные события недели с RunaSport

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Эта неделя выдалась богатой на спортивные события как в Казахстане, так и в мире. О самых значимых из них читайте на спортивном сайте RunaSport.

"Все делаем правильно": Елена Рыбакина о начале сезона и дальнейших планах

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина потерпела поражение от польской спортсменки Иги Свентек в финале Qatar Open, упустив возможность заработать третий трофей в новом сезоне. За ее плечами две победы – в австралийском Брисбене и Абу-Даби. Теннисистка отметила, что такое положение дел не может не радовать ее и всю команду. После турнира в Дохе Елена уже отправилась в Дубай, где принимает участие в следующем турнире.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе. Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Все-таки договорились: Килиан Мбаппе выбрал игровой номер в "Реале"

Самому ожидаемому трансферу года – быть. Килиан Мбаппе достиг соглашения с мадридским "Реалом" о переходе, хоть и пока только устно. «Королевский» клуб уже выделил игровой номер для форварда. Однако контракт еще не подписан, поскольку Мбаппе должен решить некоторые вопросы с "ПСЖ". О чем именно идет речь, не сообщается. Но, скорее всего, дело в финансах.

Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: shavkatrakhmonov94

Стало известно, сколько тратит Шавкат Рахмонов на тренировки в США

Генеральный директор казахстанского промоушна Naiza Нурбек Карабала рассказал, сколько денег уходит на тренировочный процесс Шавката Рахмонова в Америке. Глава промоушна заявил, что на 10 дней лагеря в США Шавкат тратит 15 тысяч долларов, а за месяц - порядка 35 - 40 тысяч. Карабала также отметил, что бойцы могут жить по-разному, но Рахмонов, скорее всего, выберет проживание в хорошем доме или гостинице, а не в капсульной комнате.

ХК "Барыс"
ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Опять без "Барыса": определились все участники плей-офф Кубка Гагарина

Фанаты столичного "Барыса" начали беспокоиться о шансах на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги еще в конце прошлого года, особенно после смены трех главных тренеров в ходе сезона. Однако надежда сохранялась до последнего момента, пока не стало известно, что Кубок Гагарина пройдет без главной команды Казахстана.

Больше информации об этих и других значимых событиях в мире спорта всегда можно найти на сайте RunaSport, где ежедневно появляются свежие новости и аналитические статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2062244-sportivnye-sobytiya-nedeli-s-runasport/

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