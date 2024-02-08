Спортивные события недели с RunaSport

Эта неделя выдалась богатой на спортивные события как в Казахстане, так и в мире. О самых значимых из них читайте на спортивном сайте RunaSport.

"Барыс" потерпел восьмое подряд поражение, проиграв “Амуру”

"Барыс" вновь проиграл хабаровскому "Амуру" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра в Астане завершилась со счетом 0:2. После безголевых первых двух периодов "Амур" забил два гола в конце матча. Это уже восьмое поражение для "Барыса", в то время как "Амур" одержал вторую победу подряд.

Роналду – 39: лучший бомбардир в истории футбола отмечает день рождения

Криштиану Роналду. Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Криштиану Роналду отметил свой 39-й день рождения. Фанаты со всего мира наполнили его страницу в Instagram поздравлениями на разных языках. "С днем рождения, легенда!", "Поздравляю!", "Всего наилучшего!" – писали пользователи Сети. Отметим, что Роналду является лучшим бомбардиром в истории футбола, победителем Лиги чемпионов и обладателем пяти "Золотых мячей".

Геннадий Головкин возглавит Национальный олимпийский комитет Казахстана

Геннадий Головкин. Фото: Erick W. Rasco/Sports Illustrated via Getty Images

Геннадию Головкину пророчат кресло руководителя Национального олимпийского комитета. Ради этого казахстанский боксер может вернуться на Родину. Сам боксер пока не прокомментировал эту информацию. Последний бой Головкин провел в 2022 году, и пока не ясно, продолжит ли он свою спортивную карьеру.

"Стану первым": боец из Зимбабве пригрозил "расправой" Шавкату Рахмонову

Шавкат Рахмонов. Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

Непобежденный боец Шавкат Рахмонов пока восстанавливается и не планирует выходить в октагон до лета. Тем временем Темба Горимбо уверенно заявил, что станет первым, кто победит Рахмонова. Боец из Зимбабве планирует встретиться с казахстанцем в этом году и верит в свою победу, несмотря на то, что мало кто ожидает этого.

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