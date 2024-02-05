"Выделяют деньги на стриптиз": спортсмены ответили на скандальное заявление депутата

Представители Федерации по воздушно-спортивному эквилибру ответили на претензию депутата мажилиса Тансауле Серикова, сравнившего один из видов спорта со стриптизом, передает корреспондент NUR.KZ.

Как передает телеканал КТК, 1 февраля депутаты мажилиса призвали прекратить госфинансирование "танцев на шесте".

Они заявили, что 290 млрд тенге из бюджета ежегодно тратят в Казахстане на развитие спорта. Деньги эти идут на финансирование видов спорта, в которых спортсмены соревнуются на Олимпийских или Азиатских играх.

Депутаты отмечает, что наравне с водным, лыжным, коньковым и другими видами спорта в список попал и спорт на пилоне. Финансировать его развитие в Казахстане за счет бюджета, считают депутаты, излишне.

"Я не знаю… Я воспринимаю лично как стриптиз-танцы. И это все финансируется. Очень большое количество средств уходит", - заявил депутат мажилиса Тансауле Сериков.

Представители Федерации по воздушно-спортивному эквилибру ответили на претензию депутата.

Тренер Анастасия Ребрикова отметила, что каждое слово, сказанное в адрес данного вида спорта, воспринимает как личное оскорбление себя и своих подопечных атлетов, некоторым из которых нет и 16 лет.

"Уважаемый депутат мажилиса Тансауле Сериков. Прежде чем заявлять с высокой трибуны о спорте на пилоне как о пропаганде стриптиза, можно было бы более подробно ознакомиться с вопросом. Я постараюсь вам объяснить.

Именно в спорте на пилоне всякие проявления "стриптиза", как в поведении спортсмена, так и в одежде, караются очень жесткими санкциями. Существует специально прописанный для этого вида спорта кодекс поведения спортсмена, правила организации соревнований, правила спортивной одежды и многие другие, положенные для настоящего спортивного направления, правила и положения", - говорится в публичном обращении к депутату.

Представители федерации также отмечают, что спортсмены уже не единожды занимали призовые места, в том числе и на международных соревнованиях.

За последние два года успели побывать в Швейцарии и Польше, выезжали на эти соревнования на собственные средства.

"Поверьте, многие казахстанцы, прочитав статью с вашими высказываниями, недоумевают, где и в каких заведениях вы видели соревнования с "танцами на трубе", поскольку если бы вы хоть раз посетили Чемпионат казахстанского уровня, проводящийся по согласованному графику, то уверены, у вас бы не возникло такой ассоциации.

Ну и напоследок, следуя вашему ассоциативному ряду, можно и бокс назвать "мордобоем", - говорится в обращении.

Представители Федерации также записали видеообращение к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву с просьбой принять меры в отношении депутата мажилиса Тансауле Серикова.

Как сообщается на официальном сайте Казахстанской Федерации по воздушно-спортивному эквилибру, федерация была основана в 2016 году в Астане.

В 2019 году был зарегистрирован официальный летний не олимпийский вид спорта "спорт на пилоне" на территории РК.

В 2021 году зарегистрирована официальная дисциплина "воздушное кольцо".

В 2022 году была зарегистрирована официальная дисциплина "воздушные полотна".

Как сообщает Федерация, на территории Казахстана ежегодно проводятся спортивно-массовые мероприятия в соответствии с ежегодным календарным планом спортивно- массовых мероприятий РК.

Чемпионат РК, Кубок РК, республиканские турниры, международные турниры проходят при поддержке Министерства спорта и местных органов власти. По результатам года формируется сборная спортсменов Республики Казахстан, а также сборные областей. Ежегодно лучшие спортсмены представляют страну на Чемпионате мира.