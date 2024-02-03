Американский миллиардер готовится провести Олимпиаду для принимающих допинг

Аналог Олимпийских игр для спортсменов, которые будут принимать допинг, намерен профинансировать американский миллиардер Питер Тиль из Кремниевой долины, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Post.

Мероприятие может получить неофициальное название "Олимпиада на стероидах". Потенциальные организаторы заявляют, что участники будут принимать допинг "открыто и честно".

Тиль, сделавший состояние на инвестициях в технологические стартапы, готов финансово спонсировать такие соревнования. Сама идея подобного турнира принадлежит юристу Арону Д'Соузе — главе австралийской IT-компании. Инвестировать в проект готовы ещё несколько состоятельных людей. По словам Д'Соузы, уже собрана сумма, которой достаточно для проведения первых таких соревнований.

Планируется, что турнир будет проходить раз в год, а участвовать в нем смогут как действующие или завершившие карьеру спортсмены, так и любители. В соревновательную программу готовятся включить плавание, гимнастику, тяжелую и легкую атлетику, единоборства. По словам Д'Соузы, уже 900 атлетов выразили заинтересованность в участии.

По его мнению, такие игры позволят в том числе получить большой объем новых данных о спортсменах и других людях, которые "стремятся к самосовершенствованию с помощью науки". Подобная информация, считает автор идеи, также поможет определить химические соединения и методы лечения, способные продлить человеческую жизнь и добиться прорыва в борьбе со старением.

Отмечается, что подробная концепция "Олимпиады на стероидах" будет представлена 17 апреля. Организаторы намерены продвигать свою идею в Париже во время ближайших летних Олимпийских играх.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.