Призера чемпионата мира из Казахстана вновь дисквалифицировали: детали скандала

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин после окончания дисквалификации вновь отстранен от соревнований — до 1 марта 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Sportarena.

Спортсмен попал в допинговый скандал на чемпионате мира 2019 года в австрийском Зеефельде. Он оказался в числе атлетов, задержанных по подозрению в использовании запрещенных веществ. Полторанина доставили в тюрьму, откуда отпустили после признания в применении кровяного допинга. Впоследствии он заявлял, что лишь задумывался о таких действиях, но не реализовал их на практике.

Результаты казахстанца с февраля 2018 года аннулировали, на него наложили четырехлетнюю дисквалификацию. В марте Полторанин вернулся в спорт. Однако теперь он столкнулся с новыми санкциями.

Как заявили в Национальном антидопинговом центре Казахстана, Полторанин ранее направил в Международную федерацию лыжного спорта письмо, где объявил о завершении карьеры. Тогда его дисквалификация была заморожена, а сам атлет лишился обязательств проходить допинговый контроль. Карьеру Полторанин возобновил, не уведомив о своем решении официальные организации и не пройдя обязательные процедуры в сфере антидопинга.

Таким образом, за нарушение регламента казахстанский лыжник получил новую дисквалификацию. Ее срок завершится 1 марта 2026 года, вскоре после этого спортсмену исполнится 39 лет.

За свою карьеру Полторанин 11 раз побеждал на этапах Кубка мира. В 2013 году он выиграл две бронзовые медали на чемпионате мира — в масс-старте на 50 километров и командном спринте.

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