Куат Хамитов рассказал о знакомстве с леди-боями и пообещал трансвестита каждому казахстанцу

Известный казахстанский боец MMA Куат Хамитов заявил, что готов сделать подарок каждому соотечественнику в Таиланде в виде одного трансвестита, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.

Спортсмен много времени проводит в этой стране, где проходит тренировочные лагеря.

"Я уже десять лет в Таиланде и считаюсь опытным парнем в том, что касается леди-боев, аварий на байках. Я через все это прошел. Когда парни сюда первый раз приезжают, я даже шучу: "Если вы впервые попали на леди-боя, трансвестита — это не считается". Для вас это нормально, потому что ты не разбираешься. Своим землякам я говорю, что любому мужику из Казахстана, который приедет сюда, от меня подгон — один трансвестит. Чисто по-братски (смеется), — сказал Хамитов.

Боец MMA также дал советы, как отличить леди-боя от девушки. В свое время Хамитов сам оказался в ситуации, когда не смог это сделать.

"У меня как было. Я минут 10 ждал друга, пока он вернется. Пока я сидел, эти пацаны, как я уже потом понял, начали приставать ко мне. А я стою и общаюсь с ними — "ха-ха", "у-ху". Потом друг подходит: "Эй, это же мужики". В итоге мы от них убежали. Потом я спрашивал, как он их определяет. Он говорил смотреть на руки, на кадыки. Плюс если высокие, то мужики, потому что сами тайки маленького роста", — отметил казахстанец.

Хамитову 35 лет. За карьеру в MMA он одержал 24 победы при восьми поражениях и одной ничьей.

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