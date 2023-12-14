Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Куат Хамитов рассказал о знакомстве с леди-боями и пообещал трансвестита каждому казахстанцу

Опубликовано:

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов
Куат Хамитов: Instagram @kuat__khamitov

Известный казахстанский боец MMA Куат Хамитов заявил, что готов сделать подарок каждому соотечественнику в Таиланде в виде одного трансвестита, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.

Спортсмен много времени проводит в этой стране, где проходит тренировочные лагеря.

"Я уже десять лет в Таиланде и считаюсь опытным парнем в том, что касается леди-боев, аварий на байках. Я через все это прошел. Когда парни сюда первый раз приезжают, я даже шучу: "Если вы впервые попали на леди-боя, трансвестита — это не считается". Для вас это нормально, потому что ты не разбираешься. Своим землякам я говорю, что любому мужику из Казахстана, который приедет сюда, от меня подгон — один трансвестит. Чисто по-братски (смеется), — сказал Хамитов.

Боец MMA также дал советы, как отличить леди-боя от девушки. В свое время Хамитов сам оказался в ситуации, когда не смог это сделать.

"У меня как было. Я минут 10 ждал друга, пока он вернется. Пока я сидел, эти пацаны, как я уже потом понял, начали приставать ко мне. А я стою и общаюсь с ними — "ха-ха", "у-ху". Потом друг подходит: "Эй, это же мужики". В итоге мы от них убежали. Потом я спрашивал, как он их определяет. Он говорил смотреть на руки, на кадыки. Плюс если высокие, то мужики, потому что сами тайки маленького роста", — отметил казахстанец.

Хамитову 35 лет. За карьеру в MMA он одержал 24 победы при восьми поражениях и одной ничьей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2050902-kuat-hamitov-rasskazal-o-znakomstve-s-ledi-boyami-i-poobeschal-transvestita-kazhdomu-kazahstantsu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.