На звезду мирового футбола Криштиану Роналду подали в суд

На именитого португальского футболиста Криштиану Роналду подали коллективный иск люди, утверждающие, что они понесли убытки из-за его рекламы криптовалютной биржи Binance, передает NUR.KZ со ссылкой на Cointelegraph.

В иске, поданном в окружной суд США во Флориде, утверждалось, что Роналду «продвигал, помогал и/или активно участвовал в предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг в координации с Binance".

Binance заключила многолетнее партнерство с Роналду в середине 2022 года.

«Промоакции Роналду привлекали или помогали Binance в привлечении инвестиций в незарегистрированные ценные бумаги, поощряя миллионы его последователей, поклонников и сторонников инвестировать в платформу Binance», - сказано в жалобе.

Истцами по коллективному иску являются Майкл Сайзмор, Майки Вонгдара и Гордон Льюис, которые требуют возмещения ущерба и средств для покрытия судебных издержек.

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