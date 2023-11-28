Паралимпиец застрелил свою невесту на свадьбе

Таиландский паралимпийский пловец Чатуронг Суксук застрелил четырех человек на собственной свадьбе, после чего покончил с собой, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

В конце минувшей недели 29-летний спортсмен должен был жениться на 44-летней возлюбленной. Однако он внезапно покинул свадебную вечеринку, после чего вернулся с пистолетом и застрелил невесту, а также ее 62-летнюю мать и 38-летнюю сестру. Пули также попали в двух гостей, которые были госпитализированы. Один из них позднее скончался.

После преступления Суксук совершил самоубийство. В полиции заявили, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а его мотивы в полной мере не установлены. В прошлом году Суксук приобрел оружие и боеприпасы на законных основаниях.

По данным таиландских СМИ, паралимпиец и его убитая невеста прожили вместе три года до свадьбы. Сообщается, что время торжества пара поссорилась, при этом жених якобы чувствовал дискомфорт из-за разницы в возрасте.

Суксук в прошлом году завоевал серебро в плавании на Паралимпийских играх Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Спортивную карьеру он начал после потери правой ноги во время службы в военнизированном подразделении легкой пехоты, которое патрулирует границу Таиланда.

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