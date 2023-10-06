В Казахстане запустили новый спортивный телеканал

В казахстанском спортивном телевидении появился новый телеканал, который начнет вещание трансляций футбола, бокса и боевых искусств 7 октября, передает корреспондент NUR.KZ.

Уже известно, что на новом спортивном телеканале "SPORT+" будут трансляции Лиги чемпионов AFC, где можно увидеть таких суперзвезд футбола, как Неймар, Криштиану Роналду и Карим Бензема. Помимо этого, любители футбола смогут посмотреть матчи Кубков Англии, Италии, Германии и Португалии, а также чемпионата Нидерландов.

Что касается боевых искусств, то на телеканале пройдут трансляции престижных бойцовских лиг One FC и PFL MMA. Не обойдется и без классики профессионального бокса, а именно записи поединков легенд спорта, таких как Мохаммед Али и Майк Тайсон.

«Вещание будет вестись на двух языках - казахском и русском. Планируется около 20 часов ежедневного вещания. Мы пригласили известных казахстанских журналистов и комменторов. Могу уже сейчас раскрыть некоторые медийные личности - в нашу команду вошли Дидар Кадыров, Айбек Кабылша и Данияр Каримжан. Также идет процесс по созданию условий для новых, авторских студийных программ. Будет уделено внимание и спортивной аналитике», - прокомментировал запуск вещания директор канала Аскат Жакаев.

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