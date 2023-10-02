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На Азиатских играх в Китае молот угодил в судью

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Судью Азиатских игр увозят на носилках
Судью Азиатских игр увозят на носилках. Фото: Noushad Thekkayil/ Getty Images

На Азиатских играх в Ханчжоу во время выступления кувейтского спортсмена Али Занкави в рефери попал молот, после этого у судьи был диагностирован открытый перелом берцовой кости, его состояние стабильное, сообщает The Guardian.

Инцидент произошел во время соревнований по метанию молота. После попытки атлета из Кувейта молот, вместо того, чтобы взлететь в воздух вверх, отлетел вправо и угодил в ногу технического судьи, который находился рядом.

Спортсмен помогает рефери после удара
Спортсмен помогает рефери после удара. Фото: WILLIAM WEST/Getty Images

У 62-летнего рефери сразу же хлынула кровь. Спортсмен сам наложил ему жгут и остановил кровотечение. После оказания первой помощи медицинский персонал унес судью на носилках и доставил его в ближайшую больницу.

Судью Азиатских игр увозят на носилках
Судью Азиатских игр увозят на носилках. Фото: WILLIAM WEST/Getty Images

"В больнице ему поставили диагноз "Открытый перелом правой большеберцовой кости". Сейчас его жизненные показатели стабильны", – сказал на пресс-конференции представитель Азиатских игр Сюй Дэцин.

Судья сидел в нескольких метрах от сетки, которая окружает круг для метания, где спортсмены, вращаясь, выполняют свои броски. Но из-за силы и скорости полета металлического шара весом 7,26 кг сетка смогла лишь слегка смягчить полет молота, но не остановить его.

Финал выиграл китаец Ван Ци. Занкави финишировал восьмым, но все же показал лучший результат сезона - 67,57 метров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2039058-na-aziatskih-igrah-v-kitae-molot-ugodil-v-sudyu/

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