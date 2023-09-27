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Экс-футболист Роналдо третий раз женился

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Роналду и Селина Локс
Роналду и Селина Локс. Фото: instagram.com/celinalocks

Бывший нападающий бразильской сборной Роналдо в третий раз связал себя узами брака. Его супругой после семи лет отношений стала модель Селина Локс.

Как пишет Mirror, свадьба состоялась в церкви в маленькой испанской деревне Эс-Кубелл на Ибице 25 сентября. Пара до бракосочетания встречалась семь лет.

Помимо родственников, среди гостей был бывший товарищ Роналду по команде "Реал Мадрид" Хулио Баптиста. На торжественной вечеринке в личном доме спортсмена присутствовало около 400 гостей.

"Сегодня мы собираем наши семьи, чтобы отметить церемонию, и начинаем неделю праздников", – написала Локс в своем Instagram-аккаунте, выложив фото со свадьбы.

По информации издания, прошедшая свадьба стала третьей для бывшего футболиста, которому сейчас 47 лет. От предыдущих браков и отношений у него есть четверо детей.

Добавим, что по информации на сайте Британской энциклопедии, Роналдо, полное имя Роналдо Луис Назарио де Лима, – футболист, который привел Бразилию к титулу чемпиона мира в 2002 году и трижды получал награду "Игрок года" (1996, 1997 и 2002) от Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

Также он является двукратным обладателем Кубка Америки (1997, 1999). На клубном уровне футболист выступал за бразильские "Крузейро" и "Коринтианс", нидерландский ПСВ, испанские "Барселону" и "Реал", итальянские "Интер" и "Милан".

В 2011 году Роналдо из-за проблем со здоровьем ушел из спорта. Сейчас он владеет испанским клубом "Вальядолид" и бразильским "Крузейро".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2038303-eks-futbolist-ronaldo-tretiy-raz-zhenilsya/

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