Сакен Бибосынов поделился впечатлениями после церемонии поднятия флага Азиатских игр

Казахстанские спортсмены приняли участие в церемонии поднятия флага, которая прошла сегодня в Олимпийском городе Ханчжоу, в числе участников был боксер Сакен Бибосынов, который рассказал о своих эмоциях, передает корреспондент NUR.KZ.

Для казахстанского боксера Сакена Бибосынова это будут первые Азиатские игры. Спортсмен отметил, что церемония поднятия государственного флага прошла на высоком уровне.

«Я впервые участвую в Азиатских играх. Азат Махмет ездил на Азиатские игры, проходившие в Джакарте в 2018 году, в весовой категории до 52 килограммов.Все организовано на очень высоком уровне.

Официально поднят государственный флаг нашей страны. Спет гимн страны. Пусть наш гимн прозвучит много раз на Азиатских играх, и пусть наш голубой флаг развевается высоко. Болейте за всех наших спортсменов№ Мы будем стараться только радовать вас яркими победами", - сказал Сакен Бибосынов.

Напомним, Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. В соревнованиях примут участие атлеты из 45 стран континента.

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