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Капитана сборной Казахстана по футболу обматерили болельщики (видео)

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Асхат Тагыберген
Асхат Тагыберген. Кадр из видео: t.me/seryicard

Во время футбольного матча "Актобе – Ордабасы" болельщики начали скандировать нецензурное выражение в адрес Асхата Тагыбергена. Точная причина такого поведения пока не известна.

Во время матча по футболу между командами "Актобе" и "Ордабасы" болельщики первой начали скандировать нецензурное выражение в адрес полузащитника команды-противника Асхата Тагыбергена. Инцидент попал на видео, передает Sports.kz.

Как видно на кадрах, опубликованных бывшим спортивным директором "Актобе" Асхатом Калжановым в Telegram, капитан казахстанской сборной Тагыберген отреагировал на это саркастически – покидая поле, он начал хлопать оскорбляющим его с трибуны людям.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

Калжанов позже рассказал, чем мог быть вызван такой гнев фанатов в отношении Тагыбергена.

"Оказывается, Асхат после матча сорвал злость – то ли за проигрыш, то ли за незабитый пенальти – на каком-то местном пацане. В общем, сцепился с ним. Мне подсказали, что парня зовут Нурбол и он работает на один из актюбинских пабликов", пишет экс-спортивный директор "Актобе".

К слову, в минувшем матче команда Тагыбергена проиграла в гостях у "Актобе" со счетом 1:2. Сообщается, что единственный гол был его же. Также он не реализовал пенальти на 90+9 минуте.

На сайте Казахстанской федерации футбола говорится, что Асхат Тагыберген родился 9 августа 1990 года. Играет за клуб "Ордабасы", полузащитник, капитан сборной РК по футболу. Рост – 178 см.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2036908-kapitana-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-obmaterili-bolelschiki-video/

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