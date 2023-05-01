"Чистая красота": Брэнди Уилкерсон очаровала подписчиков фото в купальнике

Брэнди Уилкерсон. Фото: instagram.com/bvuilleumier/

Игрок сборной Канады по пляжному волейболу, обладательница серебряной медали чемпионата мира Брэнди Уилкерсон на своей странице в Instagram показала фото в черном купальнике, вызвав бурю эмоций у подписчиков, передает NUR.KZ.

На снимке волейболистка позирует на берегу, распустив волосы. Фотография понравилась подписчикам спортсменки. Об этом говорят многочисленные лестные комментарии: "Чистая красота", "Великолепна", "Красивый снимок", "Уау", "Горячая", "Шикарное тело".

Спортсменка добилась немалых высота в пляжном волейболе. В прошлом году вместе вместе с Софи Буковец они дошли до финала чемпионата мира. В итоге девушки завоевали "серебро", уступив бразильянкам.

Уилкерсон играет на позиции правой блокирующей. На Олимпиаде-2020 в Токио она была близка к завоеванию награды. Однако в итоге остановилась в четвертьфинальном раунде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2018904-chistaya-krasota-brendi-uilkerson-ocharovala-podpischikov-foto-v-kupalnike/