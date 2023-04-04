Эйлин Гу показала снимки из Шанхая в шикарном платье

Эйлин Гу. Фото: instagram.com/eileengu

Именитая фристайлистка Эйлин Гу побывала на гала-вечере в Шанхае (Китай). Оттуда обладательница трех медалей Олимпиады опубликовала ряд снимков в шикарном блестящем платье, передает NUR.KZ.

Новые фотографии Эйлин загрузила на свою страницу в Instagram.

Гу продолжает успешно совмещать спортивную карьеру и модельный бизнес. В прошлом году она завоевала три медали на Олимпийских играх в Пекине. Причем до ОИ-2022 она сменила гражданство США на китайское, выступив на соревнованиях за историческую родину. В столице Китая она отметилась двумя золотыми и одной серебряной наградами.

Фристайлистка имеет контракты с различными брендами, в том числе с Louis Vuitton.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2015403-eylin-gu-pokazala-snimki-iz-shanhaya-v-shikarnom-plate/