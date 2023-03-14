Теннисистка Марина Заневская показала фото в белом платье

Марина Заневская. Фото: instagram.com/marinazanevska/

Уроженка Украины, ныне представляющая Бельгию Марина Заневская (78-я ракетка мира) на своей странице в социальных сетях показала фото в белом платье, передает NUR.KZ.

29-летняя спортсменка вспомнила годовщину своей свадьбы, выложив в Instagram снимки в белом платье.

"Позволь мне снова прожить этот день. Я помню, когда увидела это платье, оно мне сразу понравилось, и я подумала, что будет хорошо надеть его после церемонии бракосочетании", - подписала пост Заневская.

Напомним, что Марина Заневская занимает 78-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она является победительницей одного турнира WTA в одиночном разряде и двух юниорских турниров "Большого шлема" в парном разряде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2012895-tennisistka-marina-zanevskaya-pokazala-foto-v-belom-plate/