Боец Джефф Монсон отказался от американского паспорта

Известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон, получивший в 2018 году российское гражданство, сдаст американский паспорт в посольстве США в Казахстане, передает ТАСС.
Как сообщает источник, Монсон решил отказаться от американского гражданства из-за политики США.
Напомним, что Джефф с мая 2018 года является гражданином России, а в сентябре того же года стал депутатом Совета Красногорского городского округа Московской области.
Всего в активе 52-летнего бойца 61 победа, 22 поражений и две ничьих в ММА. Ранее Джефф Монсон говорил, что собирается отойти от спорта и полноценно заняться политической деятельностью.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2012862-boets-dzheff-monson-otkazalsya-ot-amerikanskogo-pasporta/