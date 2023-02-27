Казахстанский триатлонист завоевал "золото" Кубка Африки

Казахстанец Аян Бейсенбаев стал победителем Кубка Африки по триатлону Africa Triathlon Cup Maselspoort, который состоялся в ЮАР, передает NUR.KZ со ссылкой на olympic.kz.
Он преодолел дистанцию за 00:55:28, что и принесло ему победу.
Второе место занял Боб Холлер (Люксембург). Замкнул тройку лучших ирландец Джеймс Эдгар. Казахстанец Темирлан Темиров показал седьмой результат.
Всего в соревнованиях приняли участие 22 спортсмена.
Добавим, что Аян Бейсенбаев в прошлом году победил на чемпионате Азии по дуатлону. В 2018 году на Азиатских играх в Джакарте (Индонезия) Бейсенбаев завоевал серебряную медаль.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2011040-kazahstanskiy-triatlonist-zavoeval-zoloto-kubka-afriki/