Казахстанский триатлонист завоевал "золото" Кубка Африки

Аян Бейсенбаев. Фото: olympic.kz

Казахстанец Аян Бейсенбаев стал победителем Кубка Африки по триатлону Africa Triathlon Cup Maselspoort, который состоялся в ЮАР, передает NUR.KZ со ссылкой на olympic.kz.

Он преодолел дистанцию за 00:55:28, что и принесло ему победу.

Второе место занял Боб Холлер (Люксембург). Замкнул тройку лучших ирландец Джеймс Эдгар. Казахстанец Темирлан Темиров показал седьмой результат.

Всего в соревнованиях приняли участие 22 спортсмена.

Добавим, что Аян Бейсенбаев в прошлом году победил на чемпионате Азии по дуатлону. В 2018 году на Азиатских играх в Джакарте (Индонезия) Бейсенбаев завоевал серебряную медаль.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2011040-kazahstanskiy-triatlonist-zavoeval-zoloto-kubka-afriki/