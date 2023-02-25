Футболистка Алиша Леманн порадовала подписчиков новыми снимками

Алиша Леманн. Фото: instagram.com/alishalehmann7

24-летняя футболистка сборной Швейцарии и английского клуба "Астон Вилла" Алиша Леманн опубликовала новые фотографии на своей странице в социальных сетях, передает NUR.KZ.

Швейцарская нападающая выложила в Instagram серию снимков в домашнем костюме. "Никто", - подписала фотографии Алиша. Пост набрал свыше 1,5 млн лайков.

Напомним, что профессиональную карьеру Алиша начала в 2016 году в швейцарском клубе "Базель". Позже она перебралась в Англию, где выступала за такие команды, как "Вест Хэм" и "Эвертон". В настоящее время Леманн защищает честь "Астон Виллы".

Алиша Леманн является бисексуалкой. Ранее она была в отношениях с партнершей по сборной Швейцарии Рамоной Бахманн.

Не так давно Алиша рассталась с бразильским игроком "Астон Виллы" Дугласом Луисом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2010857-futbolistka-alisha-lemann-poradovala-podpischikov-novymi-snimkami/