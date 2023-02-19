"Потрясающе": Манон Брюне опубликовала фото в откровенном наряде

Манон Брюне. Фото: instagram.com/nounebrune/

Французская фехтовальщица, обладательница бронзовой медали Олимпиады-2020 Манон Брюне на своей странице в Instagram поделилась фотографией в откровенном наряде, передает NUR.KZ.

Спортсменка на снимке предстала в высоких сапогах. Подписчики отреагировали на смелое фото многочисленными комплиментами: "Потрясающе", "Как же красиво", "Прекрасное фото от отличной спортсменки".

27-летняя Брюне является одним из лидеров сборной Франции по фехтованию на сабле. На Олимпийских играх-2020 в Токио она завоевала две медали. В личном зачете она финишировала третьей, а в командных соревнованиях - второй.

Также в активе спортсменки четыре награды, завоеванные на чемпионатах мира. Дважды она выигрывала "серебро". По разу Брюне брала "золото" и "бронзу".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2009994-potryasayusche-manon-bryune-opublikovalo-foto-v-otkrovennom-naryade/