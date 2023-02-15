Денис Никиша выиграл общий зачет Кубка мира по шорт-треку

Денис Никиша. Фото: Сали Сабиров

Один из лидеров сборной Казахстана по шорт-треку Денис Никиша стал победителем общего зачета Кубка мира, передает NUR.KZ со ссылкой на аккаунт пресс-службы Федерации в Instagram.

Казахстанец занял первое место на дистанции 500 метров. Он стал лучшим по итогам шести прошедших этапов. В сумме Никиша набрал 402 очка.

Также наш соотечественник Абзал Ажгалиев на этой же дистанции занял восьмую строчку рейтинга. В его активе 228 очков.

Второе место осталось за канадцем Стивен Дюбуа (348 очков). Замкнул тройку лучших Диан Сельер из Польши - 326 очков.

Всего на этой дистанции состязались около 70 спортсменов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2009549-denis-nikisha-vyigral-obschiy-zachet-kubka-mira-po-short-treku/