Олимпийская чемпионка Эйлин Гу показала фото с гонщиком Формулы-1 Максом Ферстаппеном

Макс Ферстаппен и Эйлин Гу. Фото: instagram.com/eileen_gu_/

Обладательница трех олимпийских медалей Эйлин Гу на своей странице в Instagram поделилась серией снимков из Нью-Йорка, на одном из которых запечатлена с гонщиком Максом Ферстаппеном, передает NUR.KZ.

Фристайлистка посетила презентацию команды "Ред Булл" на новый сезон. В рамках мероприятия американка китайского происхождения сфотографировалась с двукратным чемпионом Формулы-1 Максом Ферстаппеном.

Эйлин родилась в США. Однако перед Олимпиадой-2022 в Пекине она решила сменить гражданство на китайское, выступив на Играх за свою историческую родину. Она стала настоящим триумфатором ОИ. Гу завоевала два "золота" и одно "серебро".

Помимо успешной спортивной карьеры Эйлин также преуспела в моде. Она имеет контракты с различными брендами, в том числе с Louis Vuitton.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2008343-olimpiyskaya-chempionka-eylin-gu-pokazala-foto-s-gonschikom-formuly-1-maksom-ferstappenom/