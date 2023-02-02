Казахстанские паралимпийцы завоевали 3 медали на Гран-при по дзюдо

Ануар Сариев с тренером. Фото: Паралимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанские спортсмены завоевали три награды на мировой серии Гран-при по пара дзюдо, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

Чемпионами стали серебряный призер Паралимпийских игр-2020 Ануар Сариев (до 60 кг, J2) и Олжас Оразалыулы (до 73 кг, J2).

Ануар в схватке за золото победил грузинского бойца. Тогда как Олжас одолел представителя Франции Пети Натхана.

Бронзовую медаль завоевал Ерлан Конкиев, выступающий в весовой категории свыше 90 кг (J2).

Отметим, что мировая серия Гран-при по пара дзюдо прошла с 30 по 31 января в португальском городе Алмада. В соревнованиях приняли участие порядка 90 спортсменов из 22 стран мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2007811-kazahstanskie-paralimpiytsy-zavoevali-3-medali-na-gran-pri-po-dzyudo/