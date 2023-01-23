Фигуристка Алена Косторная опубликовала фото в купальнике

Алена Косторная. Фото: instagram.com/aliona_officialnew/

Чемпионка Европы-2020 в одиночном катании россиянка Алена Косторная на своей странице в социальных сетях опубликовала фотографию с отдыха на Кубе, передает NUR.KZ.

19-летняя российская фигуристка выложила в Instagram снимок в купальнике. «Куба. 2023», - подписала пост Косторная.

Напомним, что Алена Косторная является чемпионкой Европы 2020 года в одиночном катании, победительницей финала Гран-при сезона-2019/20, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России.

Алена Косторная - первая одиночница в истории фигурного катания, которая набрала больше 85 баллов в короткой программе и больше 247 за общую сумму баллов.

В последнее время Косторная начала выступать в парном катании с Георгием Куницей. Тренирует их Сергей Росляков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2006466-figuristka-alena-kostornaya-opublikovala-foto-v-kupalnike/