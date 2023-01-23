Казахстан завоевал еще две медали на Универсиаде-2023

Студенческая сборная Казахстана по хоккею. Фото: icehockey.kz

Казахстанские спортсмены завоевали две награды в заключительный соревновательный день зимней Универсиады-2023 в американском Лейк-Плэсиде, передает NUR.KZ.

Студенческая сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Японии со счетом 8:1 в матче за третье место.

В составе победителей дубль оформил Батырлан Муратов, еще по шайбе забросили Максим Мухаметов, Саян Данияр, Алихан Омирбеков, Максим Мусоров, Али Касенов и Данил Бутенко.

Чемпионом же Универсиады по хоккею стала сборная Канады, одолевшая в финале команду США со счетом 7:2.

Казахстанская лыжница Ксения Шалыгина завоевала бронзу в масс-старте на 15 километров свободным стилем. Она преодолела дистанцию за 39 минут и 50 секунд.

Первое место взяла эстонка Мариэль Пуллес (39:38.4), серебро на счету американки Кендалл Кеммер (39:38.8).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2006347-kazahstan-zavoeval-esche-dve-medali-na-universiade-2023/