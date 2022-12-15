На футболистку Алишу Леманн в Instagram подписались свыше 10 млн человек

Алиша Леманн. Фото: instagram.com/alishalehmann7

23-летняя футболистка сборной Швейцарии и английского клуба "Астон Вилла" Алиша Леманн набрала свыше десяти миллионов подписчиков в Instagram, передает NUR.KZ.

Такое отметку звезда женского футбола отпраздновала в кругу друзей.

"Хочу поблагодарить всех за потрясающую поддержку. 10 млн подписчиков - это просто безумие. В жизни не всегда бывает легко, всем мы нуждаемся в поддержке, поэтому я ценю каждого и благодарю бога за все. Я усердно работаю каждый день, чтобы оправдать ваше доверие. Спасибо за все, я вас всех очень люблю", - подписала пост в Instagram Леманн.

Карьеру профессиональной футболистки Алиша начала в 2016 году в швейцарском клубе "Базель". Позже она перебралась в Англию, где выступала за такие команды, как "Вест Хэм" и "Эвертон". В настоящее время Леманн защищает честь "Астон Виллы".

Алиша Леманн является бисексуалкой. Ранее она была в отношениях с партнершей по сборной Швейцарии Рамоной Бахманн. Сейчас 23-летняя футболистка встречается с бразильским игроком "Астон Виллы" Дугласом Луисом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2001774-na-futbolistku-alishu-lemann-v-instagram-podpisalis-svyshe-10-mln-chelovek/