Хэйли Адамс отпраздновала День благодарения в Северной Каролине

Хэйли Адамс. Фото: instagram.com/haleyadamssss/

Одна из главных звезд мирового кроссфита, американка Хэйли Адамс на своей странице в Instagram поздравила подписчиков и поклонников с Днем благодарения, передает NUR.KZ.

Семейный праздник спортсменка отметила дома, который находится в Лексингтоне (Северная Каролина, США). На открытке Адамс позирует вместе о своей собакой.

"Я и Лео желаем всем счастливого Дня благодарения".

Адамс относится к числу представителей кроссфита, у которых нет базы в других видах спорта. Как правило, многие ведущие кроссфит-атлеты имеют за спиной опыт занятий тяжелой и легкой атлетикой, борьбой и так далее. Однако Хэйли пришла в спорт новичком.

Она быстро достигла высоких результатов. Причем американка в сравнении с другими атлетками не обладает большой мышечной массой.

21-летняя Адамс обратила на себя внимание после успешных выступлений на CrossFit Games (главный мировой турнир). Среди юниорок она завоевала несколько медалей, в том числе и золотую.

Что касается взрослого уровня, то лучшим результатом является четвертое место.

В свое время она решила бросить школу. Причиной тому стали постоянные насмешки со стороны мальчиков, которые высмеивали ее мышцы. Из-за этого она перешла на онлайн-обучение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1998948-heyli-adams-otprazdnovala-den-blagodareniya-v-severnoy-karoline/