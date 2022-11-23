Назван состав сборной Казахстана по шорт-треку на участие в этапах Кубка мира в Алматы

Абзал Ажгалиев. Фото: Elsa/Staff/Getty Images

Тренерский штаб сборной Казахстана по шорт-треку определился с составом на участие в двух этапах Кубка мира в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на Союз конькобежцев РК.

Алматы примет два этапа Кубка мира по шорт-треку в 2022 году. Национальная федерация конькобежцев Казахстана получила такую возможность по результатам инспекционного визита представителей Международного союза конькобежцев (ISU) в июле этого года.

Таким образом, 9-11 декабря и 16-18 декабря в Алматы состоятся III и IV этапы Кубка мира. Участие примут около 250 спортсменов из 30 стран мира.

Соревнования пройдут в алматинском ледовом дворце "Халык Арена". На Кубке мира выступят именитые спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских и Азиатских игр, чемпионатов мира и Кубков мира предыдущих сезонов.

Нашу страну представят 12 спортсменов:

Мужчины: Абзал Ажгалиев, Адиль Галиахметов, Денис Никиша, Нуртилек Кажгали, Еркебулан Шамуханов, Санжар Жанисов

Женщины: Ольга Тихонова, Яна Хан, Мадина Жанбусинова, Анастасия Астраханцева, Алина Ажгалиева, Алена Волковицкая

Отметим, что первый этап КМ состоялся в Монреале (Канада), где наши спортсмены смогли завоевать серебряную медаль в мужской эстафете. Второй этап принял Солт-Лейк-Сити (США). Там казахстанские спортсмены отметились тремя медалями: Абзал Ажгалиев - серебро (500м), Денис Никиша - серебро (500м), Адиль Галиахметов - бронза (1000м).

После алматинских соревнований шорт-трекисты отправятся в Дрезден (Германия). А решающий и финальный этап в этом сезоне состоится в городе Дордрехт (Нидерланды).

Врывайтесь в чемпионат мира 2022 вместе с Parimatch и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге! Вас ждут квартиры, наличные, новейшие гаджеты и крутые бонусы еженедельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1998519-nazvan-sostav-sbornoy-kazahstana-po-short-treku-na-uchastie-v-etapah-kubka-mira-v-almaty/