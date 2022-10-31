Экс-чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова госпитализировали в Москве

Анатолий Карпов. Фото: David Oller/Europa Press via Getty Images

Экс-чемпион мира по шахматам, заслуженный мастер спорта СССР Анатолий Карпов был госпитализирован в московскую больницу после неудачного падения возле здания Госдумы.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на источник, Анатолий Карпов упал днем 29 октября в Георгиевском переулке. Врачи диагностировали у 71-летнего гроссмейстера закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом бедренной кости. Его поместили в отделение нейрореанимации.

Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

Telegram-канал Mash со ссылкой на дочь Карпова пишет, что он получил травму в результате падения. На Карпова никто не нападал.

По ее словам, экс-чемпион мира по шахматам травмировался в результате бытовой травмы. Она добавила, что он находится в отделении нейрореанимации Института имени Склифосовского в состоянии искусственной комы.

РИА Новости в медучреждении сообщили, что состояние Карпова тяжелое.

Анатолий Карпов является 12-м чемпионом мира по шахматам и сохранял это звание с 1975 по 1985 год, проиграв Гарри Каспарову.

Кроме того, Карпов – трехкратный чемпион мира по шахматам среди мужчин (1975, 1978, 1981), трехкратный чемпион мира по версии Международной шахматной федерации (1993, 1996, 1998), двукратный чемпион мира в составе сборной СССР (1985 и 1989), шестикратный победитель шахматных олимпиад в составе сборной СССР (1972, 1974, 1980, 1982, 1986, 1988), трехкратный чемпион СССР (1976, 1983, 1988).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1995103-eks-chempiona-mira-po-shahmatam-anatoliya-karpova-gospitalizirovali-v-moskve/