Самая сексуальная спортсменка мира опубликовала фото в короткой юбке

Алиса Шмидт. Фото: instagram.com/alicasmd/

Представительница сборной Германии в беге на 400 метров Алиса Шмидт на своей странице в социальных сетях опубликовала фотографии в короткой юбке, передает NUR.KZ.

23-летняя спортсменка выложила в Instagram снимки в короткой юбке. Подписчики сполна оценили стройную фигуру Алисы Шмидт.

Напомним, что Алиса является членом команды Германии по легкой атлетике. Шмидт специализируется в командной эстафете 4 х 400.

В 2019 году на своей коронной дистанции Алиса Шмидт стала бронзовым призером чемпионата Европы.

Ранее австралийское издание Busted Coveragе признало Алису Шмидт самой сексуальной спортсменкой мира. На ее страницу в Instagram подписаны свыше 3 млн пользователей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1995084-samaya-seksualnaya-sportsmenka-mira-opublikovala-foto-v-korotkoy-yubke/