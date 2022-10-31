Казахстан завершил крупный турнир по таеквондо в Сербии с пятью медалями

Сборная Казахстана по таеквондо. Фото: kaztkd.kz

Сборная Казахстана по таеквондо завоевала пять медалей различного достоинства на рейтинговом турнире Serbia Open G-2 в Белграде (Сербия), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Федерации.

На данных соревнованиях казахстанские спортсмены завоевали одно "золото", два "серебра" и две "бронзы":

- первое место - Газез Нурбек (до 58 кг);

- второе место - Ельжан Ельшибай (до 58 кг), Адилет Базарбаев (до 63 кг);

- третье место - Айдана Кумартаева (до 46 кг), Эльдар Биримбай (до 68 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1995062-kazahstan-zavershil-krupnyy-turnir-po-taekvondo-v-serii-s-pyatyu-medalyami/