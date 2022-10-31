Сборная Казахстана по шорт-треку завоевала "серебро" на этапе Кубка мира в Канаде

Абзал Ажгалиев. Фото: olympic.kz

Мужская сборная Казахстана по шорт-треку финишировала второй в финале первого этапа Кубка мира, который состоялся в канадском Монреале, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Наша спортсмены завоевали серебряную медаль в эстафете (5000 метров). Результат нашей команды составил 7:07.972.

Первое место осталось за Южной Кореей - 7:01.850. Замкнула тройку лучших Канада - 7:12.997.

Страну в этом виде программы представили Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Нуртилек Кажгали и Адиль Галиахметов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1994996-sbornaya-kazahstana-po-short-treku-zavoevala-serebro-na-etape-kubka-mira-v-kanade/