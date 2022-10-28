Казахстанка Сарвиноз Миркадирова завоевала две медали на турнире по настольному теннису в Египте

Сарвиноз Миркадирова. Фото: olympic.kz

Представительница сборной Казахстана по настольному теннису Сарвиноз Миркадирова завоевала две медали на турнире WTT Youth Contender в Египте, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Сначала спортсменка проявила себя в возрастной категории до 17 лет. Она завершила свое выступление на первом месте, победив в финале немку Жозефину Нейманн.

Буквально через день Миркадирова боролась за награды уже среди спортсменок до 19 лет. Она показала второй результат, завоевав "серебро".

Таким образом, Миркадирова завоевала две медали в Египте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1994812-kazahstanka-sarvinoz-mirkadirova-zavoevala-dve-medali-na-turnire-po-nastolnomu-tennisu-v-egipte/