Чемпионка UFC Валентина Шевченко посетила древний город в Турции

Валентина Шевченко. Фото: instagram.com/bulletvalentina/

Чемпионка UFC (Ultimate Fighting Championship) в наилегчайшем весе Валентина Шевченко на своей странице в социальных сетях показала снимки с отдыха в Турции, передает NUR.KZ.

34-летняя спортсменка из Кыргызстана побывала в одном из древних городов Турции - Сиде.

"Сиде - древний портовый город с белыми мраморными колоннами греческого храма Афины", - подписала пост в Instagram Шевченко.

Напомним, что Валентина Шевченко является чемпионкой UFC в наилегчайшем весе. В ее активе 22 победы в ММА при трех поражениях. Сейчас кыргызстанская файтерша идет из серии девять побед.

У Валентины есть несколько хобби. В свободное время она любит танцы и практическую стрельбу из пистолета. Родная сестра Шевченко Антонина также занимается смешанными единоборствами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1994552-chempionka-ufc-valentina-shevchenko-posetila-drevniy-gorod-v-turtsii/