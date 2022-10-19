Сборная Казахстана по стрельбе из лука на турнире в Батуми выиграла шесть золотых медалей

Ильфат Абдуллин. Фото: olympic.kz

Сборная Казахстана по стрельбе из лука завоевала девять медалей на международном турнире в Батуми (Грузия), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Национального олимпийского комитета.

На перовом месте завершили соревнования Бунед Мирзаметов, Адель Жексенбинова (стрельба из блочного лука), Ильфат Абдуллин (стрельба из классического лука). Также Казахстан трижды поднялся на первую ступень пьедестала в командных соревнованиях (блочный лук (микс), классический лук (микс и мужская команды).

В стрельбе из классического лука Санжар Мусаев стал вторым. Также в соревнованиях среди команд Казахстан отметился двумя бронзовыми наградами: среди мужских и женских составов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1993416-sbornaya-kazahstana-po-strelbe-iz-luka-na-turnire-v-batumi-vyigrala-shest-zolotyh-medaley/