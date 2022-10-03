Женская сборная Казахстана по волейболу завершила выступление на ЧМ

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Сборная Казахстана завершила выступление на чемпионате мире-2022 по волейболу среди женских команд, который проходит в эти дни в Нидерландах и Польше, передает NUR.KZ.

Наши волейболистки не сумели выйти во второй круг мирового первенства, потерпев пять поражений кряду в групповом этапе.

Поражение Казахстану нанесли Болгария (0-3), Германия (0-3), Сербия (0-3), Канада (0-3) и США (0-3).

Отметим, что отечественные волейболистки не взяли ни одного сета.

В итоге, Казахстан занял последнее шестое место в группе С. Дальше прошли сборные Сербии (14 очков), США (12 очков), Канады (8 очков) и Германии (7 очков).

Напомним, что 19-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит с 23 сентября по 15 октября 2022 года в Нидерландах и Польше.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1990868-zhenskaya-sbornaya-kazahstana-po-voleybolu-zavershila-vystuplenie-na-chm/