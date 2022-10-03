Сборная Казахстана по настольному теннису завершила борьбу на чемпионате мира

Кирилл Герасименко. Фото: olympic.kz

Сборная Казахстана завершила свое выступление на командном мировом первенстве по настольному теннису, которое проходит в китайском городе Чэнду, передает NUR.KZ.

Наша команда боролась за выход в основные соревнования во второй подгруппе. В составе сборной выступили Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев, Денис Жолудев и Ацдос Кенжигулов.

Соперниками казахстанцев были Германия, Франция, Узбекистан, Индия.

Казахстан в четырех матчах одержал одну победу над Узбекистаном. В противостояниях с французами, немцами и индусами сильнее были соперники.

Последнюю встречи наши спортсмены провели против Индии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу оппонентов.

Таким образом, Казахстан не смог пробиться в основные соревнования и завершил выступление на ЧМ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1990841-sbornaya-kazahstana-po-nastolnomu-tennisu-zavershila-borbu-na-chempionate-mira/