Лекоатлетка Дарья Клишина показала идеальную фигуру в купальнике

Дарья Клишина. Фото: instagram.com/dariaklishina/

Двукратная чемпионка Европы (2011, 2013) в прыжках в длину россиянка Дарья Клишина опубликовала новую фотографию на своей странице в социальных сетях, передает NUR.KZ.

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31-летняя спортсменка выложила фото в купальнике. "Меньше стресса и наслаждайтесь лучшим", - подписала пост в Instagram Клишина.

Отметим, что в июне этого года Дарья Клишина впервые стала матерью. Спортсменка родила сына.

Дарья Клишина является двукратной чемпионкой Европы (2011, 2013) в помещении и серебряным призером чемпионата мира 2017 года. Также она побеждала на Универсиаде-2013.

Во время летних Олимпийских игр-2022 в Токио (Япония) Дарья Клишина получила травму. После этого российская легкоатлетка больше не выступала на крупных соревнованиях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1988302-lekoatletka-darya-klishina-pokazala-idealnuyu-figuru-v-kupalnike/