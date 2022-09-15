Пловчиха Молли Реншоу опубликовала фото в купальнике

Молли Реншоу. Фото: instagram.com/molrenshaw

Чемпионка мира и Европы по плаванию, британская спортсменка Молли Реншоу на своей странице в социальных сетях опубликовала фотографию с отдыха в Мексике, передает NUR.KZ.

26-летняя британская спортсменка выложила в Instagram снимки, сделанные в одном из популярных сенотов Мексики. На них она позирует в черном купальнике.

Напомним, что Молли Реншоу является чемпионкой мира (2016) и Европы (2020) в плавании на 200 метров брассом.

Также она дважды участвовала на летних Олимпийских играх (2016, 2020). Оба раза Молли Реншоу занимала шестое место на дистанции 200 метров брассом.

26-летняя Молли Реншоу многократная чемпионка Великобритании. Ей принадлежит национальный рекорд на дистанции 200 метров брассом (2:22:33).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1988012-plovchiha-molli-renshou-opublikovala-foto-v-kupalnike/