Девушка-боец Пейдж Ванзант выложила откровенные снимки в купальнике

Пейдж Ванзант. Фото: instagram.com/paigevanzant/

Известная американская файтерша, блогер и модель Пейдж Ванзант опубликовала новые сексуальные фотографии на своей странице в социальных сетях, передает NUR.KZ.

28-летняя спортсменка выложила в Instagram серию снимков, где она сидит у бассейна в купальнике. Отметим, что сейчас Пейдж отдыхает в Майами (штат Флорида, США).

Напомним, что у Пейдж Ванзант запланирован поединок на 15 октября в лиге кулачных боев - Bare Knuckle FC. В Денвере она сразится с американкой Чарисой Сигала.

Отметим, что последний свой бой Пейдж Ванзант провела летом прошлого года, когда уступила решением судей американке Рейчел Остович.

Всего в активе Пейдж Ванзант восемь побед и пять поражений в ММА. Долгое время она выступала в UFC, но потом решила уйти в кулачные бои.

Параллельно 28-летняя американка пробует себя в профессиональном рестлинге (AEW).

Заряжайте на самый долгожданный бой народного героя и выигрывайте iPhone 14 от Parimatch!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1987579-devushka-boets-peydzh-vanzant-vylozhila-otkrovennye-snimki-v-kupalnike/