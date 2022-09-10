Легкоатлетка Дарья Клишина показала фото из Майами

Дарья Клишина. Фото: instagram.com/dariaklishina/

Обладательница серебряной медали чемпионата мира-2017 российская легкоатлетка Дарья Клишина на своей странице в Instagram поделилась фотографиями из Майами, передает NUR.KZ.

Снимки спортсменка сопроводила советом.

"Чтобы не возникало вопросов к фигуре, стоит не только грамотно питаться, но и регулярно тренироваться. В пятницу, перед выходными, тренировки особенно приятны и продуктивны",- написала Клишина.

Дарья Клишина завоевала серебряную медаль ЧМ-2017 в соревнованиях по прыжкам в длину. На Олимпиаде-2020 в Токио легкоатлетка получила серьезную травму, из-за которой выступления на турнирах пришлось прекратить.

В июне текущего года Клишина впервые стала матерью. Она родила сына, которого назвали Филиппом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1987135-legkoatletka-darya-klishina-pokazala-foto-iz-mayami/