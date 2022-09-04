Трехкратная олимпийская чемпионка Сюзанне Схюлтинг показала фото в белом платье

Сюзанне Схюлтинг. Фото: instagram.com/suzanneschulting/

Обладательница трех золотых медалей Олимпиады, шорт-трекистка из Нидерландов Сюзанне Схюлтинг на своей странице в Instagram поделилась фотографиями в белом платье, передает NUR.KZ.

24-летняя спортсменка в данный момент является одной из лучших шорт-трекисток мира. В ее активе победы на двух Олимпиадах. В 2018-ом она стала первой на дистанции 1000 метров. В этом году она вновь выиграла в этом же виде программы, а также взяла "золото" в эстафете. Также ее коллекция насчитывает "серебро" и две "бронзы", завоеванные на ОИ.

Также ее карьера насчитывает семь побед на чемпионатах мира. В прошлом году на мировом первенстве в Дордрехте Сюзанне пять раз поднималась на первую ступень пьедестала. Еще два "золота" она взяла на ЧМ-2019.

Еще 13 золотых наград Схюлтинг завоевала на чемпионатах Европы. За спортивные заслуги награждена орденом Оранских-Нассау офицерской степени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1986078-trehkratnaya-olimpiyskaya-chempionka-syuzanne-shyulting-pokazala-foto-v-belom-plate/