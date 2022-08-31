Шорт-трекистка Яна Хан поделилась красочным фото из Турции

Яна Хан. Фото: instagram.com/khanyana6/

Одна из лидеров сборной Казахстана по шорт-треку, участница Олимпийских игр Яна Хан на своей странице в Instagram опубликовала снимки с отдыха в Турции, передает NUR.KZ.

"Стамбул такой красивый! Провели последний день в Турции. Вдоволь наелись кунефе и кебабчи, теперь можно и домой",- написала Яна.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Хан в смешанной эстафете показала пятый результат. В состав команды тогда также вошли Денис Никиша, Абзал Ажгалиев и Ольга Тихонова.

В активе спортсменки есть бронзовая медаль Универсиады, завоеванная в 2019-ом году в Красноярске (Россия).

Также шорт-трекистка неоднократно побеждала на внутренних республиканских турнирах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1985458-short-trekistka-yana-han-podelilas-krasochnym-foto-iz-turtsii/