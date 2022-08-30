Чемпионка Азии по боксу Алуа Балкибекова опубликовала фотографии из Италии

Алуа Балкибекова. Фото: instagram.com/balkibekovaas/

Серебряный призер чемпионата мира-2022 по боксу казахстанка Алуа Балкибекова на своей странице в социальных сетях опубликовала снимки из Италии, передает NUR.KZ.

26-летняя спортсменка показала снимки, сделанные в Италии.

"Никогда не радуйся чужим неудачам, чужим бедам и не причиняй человеку боль. Жизнь - бумеранг! Так шибанет, что чужие неудачи покажутся цветочками", - подписала пост в Instagram Алуа.

Напомним, что Алуа Балкибекова является чемпионом Азии и Казахстана, а также серебряным призером чемпионата мира по боксу.

Выступает Алуа в наилегчайшем дивизионе (до 48 кг).

Не так давно Балкибекова получила денежный сертификат на сумму 30 тысяч долларов от Казахстанской федерации бокса за серебряную медаль на чемпионате мира-2022 в Стамбуле (Турция).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1985397-chempionka-azii-po-boksu-alua-balkibekova-opublikovala-fotografii-iz-italii/